В Госдуме заявили о причастности полицейских к убийству москвички

В Госдуме заявили о косвенной причастности полицейских к убийству москвички Юлии Ткачевой. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

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«Полицейские, не принявшие меры по заявлению Юлии Ткачевой и не защитившие ее от преследователя, стали косвенными пособниками убийства», - написал Хинштейн в Telegram-канале.

В понедельник депутат намерен направить обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с требованием привлечь полицейских к уголовной ответственности.

«Как минимум — за халатность», - уточнил парламентарий.

Тело молодой женщины с признаками насильственной смерти нашли на Севастопольском проспекте в Москве накануне утром. На теле девушки обнаружили колото-резаные ранения в области груди.

Telegram-канал Shot сообщил, что Шохрукбек Каримов преследовал 29-летнюю Юлию Ткачёву на работе, приезжал к ней домой, размахивал ножом и угрожал убить.

Ткачёва успела описать полицейским внешность Каримова. Но этой же ночью её нашли убитой.