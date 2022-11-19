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19 ноября

В Госдуме заявили о косвенной причастности полицейских к убийству москвички

Майк Габриелян

В Госдуме заявили о косвенной причастности полицейских к убийству москвички Юлии Ткачевой. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

В Госдуме заявили о причастности полицейских к убийству москвички
Фото: ТАССТАСС

«Полицейские, не принявшие меры по заявлению Юлии Ткачевой и не защитившие ее от преследователя, стали косвенными пособниками убийства», - написал Хинштейн в Telegram-канале.

В понедельник депутат намерен направить обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с требованием привлечь полицейских к уголовной ответственности.

«Как минимум — за халатность», - уточнил парламентарий.

Тело молодой женщины с признаками насильственной смерти нашли на Севастопольском проспекте в Москве накануне утром. На теле девушки обнаружили колото-резаные ранения в области груди.

Шурик из мясного магазина. Появились подробности убийства москвички, которую преследовали

Telegram-канал Shot сообщил, что Шохрукбек Каримов преследовал 29-летнюю Юлию Ткачёву на работе, приезжал к ней домой, размахивал ножом и угрожал убить.

Ткачёва успела описать полицейским внешность Каримова. Но этой же ночью её нашли убитой.

Ранее подозреваемый в убийстве Юлии Ткачевой дал признательные показания.

Происшествия,Убийство ,Юлия Ткачева,Александр Хинштейн,Следственный комитет,Госдума,
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