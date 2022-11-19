Пассажир рейса «Иркутск — Москва» «посадил» самолет в Новосибирске

Пьяный пассажир рейса «Иркутск-Москва» стал причиной посадки самолета в аэропорту Толмачево (Новосибирск). Как сообщает Life, мужчина по имени Владимир оказался на борту уже в «невменяемом состоянии». Позже россиянин стал приставать к другим пассажирам и стюардессам. Уговоры сесть на место со стороны бортпроводников не подействовали на дебошира.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В результате экипаж принял решение посадить самолет в Новосибирске и сдать пассажира полицейским. После посадки россиянина увели с самолета сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщает SHOT, оставшиеся на борту пассажиры попадут в Москву с опозданием.