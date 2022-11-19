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19 ноября

SHOT: пассажир рейса «Иркутск — Москва» «посадил» самолет в Новосибирске

News.ru

Пьяный пассажир рейса «Иркутск-Москва» стал причиной посадки самолета в аэропорту Толмачево (Новосибирск). Как сообщает Life, мужчина по имени Владимир оказался на борту уже в «невменяемом состоянии». Позже россиянин стал приставать к другим пассажирам и стюардессам. Уговоры сесть на место со стороны бортпроводников не подействовали на дебошира.

Пассажир рейса «Иркутск — Москва» «посадил» самолет в Новосибирске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В результате экипаж принял решение посадить самолет в Новосибирске и сдать пассажира полицейским. После посадки россиянина увели с самолета сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщает SHOT, оставшиеся на борту пассажиры попадут в Москву с опозданием.

Ранее глава Жигаловского района Иркутской области Игорь Федоровский сообщил о жесткой посадке вертолета. По его данным, на борту воздушного судна не было пассажиров — там находились три члена экипажа и стюардесса. В единой дежурно-диспетчерской службе уточнили, что вертолет Ми-8 выполнял технический рейс. Воздушное судно принадлежит местной авиакомпании «Ангара».

Происшествия,СК Ангара,
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