В интернете появилось видео массовой драки с ножевым ранением на складах «Озона» в Подмосковье. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

Сообщается, что драка произошла на складе в Пушкине. Работники-мигранты поссорились из-за места в очереди на досмотр.

На складе соблюдается жёсткий график: покурить, поесть или переодеться разрешается лишь раз в два часа. При этом каждый раз работникам приходится проходить через рамки - охранники проверяют, чтобы товар не вынесли.

«И когда кто-то захотел пролезть без очереди, у других не выдержали нервы», - говорится в сообщении.

Сначала в ход пошли кулаки, затем газовые баллончики и нож, которым ударили в поясницу 24-летнего парня по имени Парвиз. Сейчас он находится в больнице. Полиция начала разбирательство.