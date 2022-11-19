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19 ноября

Массовая драка на складах "Озона" в Подмосковье закончилась поножовщиной

Майк Габриелян

В интернете появилось видео массовой драки с ножевым ранением на складах «Озона» в Подмосковье. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

Сообщается, что драка произошла на складе в Пушкине. Работники-мигранты поссорились из-за места в очереди на досмотр.

В Москве мигранты устроили драку из-за лифта

На складе соблюдается жёсткий график: покурить, поесть или переодеться разрешается лишь раз в два часа. При этом каждый раз работникам приходится проходить через рамки - охранники проверяют, чтобы товар не вынесли.

«И когда кто-то захотел пролезть без очереди, у других не выдержали нервы», - говорится в сообщении.

Сначала в ход пошли кулаки, затем газовые баллончики и нож, которым ударили в поясницу 24-летнего парня по имени Парвиз. Сейчас он находится в больнице. Полиция начала разбирательство.

Ранее в интернете появилось видео ЧП на подмосковном складе, где погрузчик на полной скорости сбил двух рабочих.

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