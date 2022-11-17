Баскетболистку Грайнер этапировали в колонию

Олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер, осужденная в России за контрабанду наркотиков, в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии в Мордовии, рассказала адвокат Мария Благоволина. Об этом пишет ТАСС.
Благоволина пояснила, что побывала у своей подопечной в колонии в начале этой недели.
Она отметила, что «Бриттни справляется с ситуацией настолько, насколько возможно». В частности, старается адаптироваться к новым условиям.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер призвала ранее правительство России как можно скорее принять предложение США по обмену заключенными.
Она пояснила, что в США держат вопрос под постоянным контролем и принимают все возможные меры для того, чтобы договориться с Москвой.
Напомним, что в феврале 2022 года баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту за контрабанду наркотиков. Власти США неоднократно пытались обменять ее, предлагали различные варианты обмена, но пока их действия и призывы не увенчались успехом.