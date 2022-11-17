Баскетболистку Грайнер этапировали в колонию

Олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер, осужденная в России за контрабанду наркотиков, в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии в Мордовии, рассказала адвокат Мария Благоволина. Об этом пишет ТАСС.

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Благоволина пояснила, что побывала у своей подопечной в колонии в начале этой недели.

Она отметила, что «Бриттни справляется с ситуацией настолько, насколько возможно». В частности, старается адаптироваться к новым условиям.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер призвала ранее правительство России как можно скорее принять предложение США по обмену заключенными.

Она пояснила, что в США держат вопрос под постоянным контролем и принимают все возможные меры для того, чтобы договориться с Москвой.