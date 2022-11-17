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16 минут назад

ВСУ обстреляли подстанцию в российском регионе

Lenta.ruиещё 1

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли электрическую подстанцию в Белгородской области. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

ВСУ обстреляли подстанцию в российском регионе
Фото: Вячеслав Гладков/TelegramВячеслав Гладков/Telegram

«Снарядами повреждены два трансформатора. Жертв и пострадавших нет. На месте находится мой заместитель Константин Полежаев, МЧС, полиция и другие оперативные службы», — сказал глава области.

На данный момент, уточнил Гладков, сотрудники энергетических служб приступили к переподключению по распределительным сетям. Губернатор пообещал в кратчайшие сроки устранить последствия обстрела ВСУ.

Ранее стало известно, что при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области пострадала девушка. По словам Гладкова, пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Происшествия,Вячеслав Гладков,Константин Полежаев,Владимир Путин,
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