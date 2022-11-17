ВСУ обстреляли подстанцию в российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли электрическую подстанцию в Белгородской области. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Фото: Вячеслав Гладков/Telegram Вячеслав Гладков/Telegram

«Снарядами повреждены два трансформатора. Жертв и пострадавших нет. На месте находится мой заместитель Константин Полежаев, МЧС, полиция и другие оперативные службы», — сказал глава области.

На данный момент, уточнил Гладков, сотрудники энергетических служб приступили к переподключению по распределительным сетям. Губернатор пообещал в кратчайшие сроки устранить последствия обстрела ВСУ.

Ранее стало известно, что при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области пострадала девушка. По словам Гладкова, пострадавшая находится в тяжелом состоянии.