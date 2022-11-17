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47 минут назад

В Петербурге задержали националистов, подозреваемых в убийствах

ТАССиещё 2

Следователи задержали в Санкт-Петербурге трех подозреваемых в совершении в 2003 году убийств на национальной почве. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Следственного комитета России.

Трех националистов задержали за убийства в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Главным следственным управлением СК в рамках уголовного дела в Санкт-Петербурге задержаны Андрей Романов, Роман Орлов и Денис Бураков. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство", - отметили в СК.

По данным ведомства, они входили в организованную преступную группу под руководством Алексея Воеводина и Дмитрия Боровикова, созданную для совершения нападений и убийств по мотивам национальной ненависти.

В декабре 2003 года, по версии следствия, Романов, Орлов и Бураков совместно с другими лицами в районе Новоизмайловского проспекта Санкт-Петербурга напали на прохожего неславянской внешности, используя ножи и молотки, избили его. Мужчина погиб. Кроме того, Романов, как полагает следствие, принимал участие в еще одном нападении в ноябре 2003 года в лесопарковой полосе на Искровском проспекте в Санкт-Петербурге.

"Под руководством Боровикова Романов и другие лица жестоко избили мужчину, нанеся в том числе удары ножом, от которых он скончался", - уточнили в СК.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Романова, Орлова и Буракова меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им предъявят обвинение. Воеводин ранее осужден за совершенные преступления и отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, они входили в "Боевую террористическую организацию" - экстремистскую группировку неонацистского толка, существовавшую с 2003 по 2006 год.

Происшествия,Андрей Романов,Следственный комитет,
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