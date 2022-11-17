Россиянин дважды ударил ножом учившего его жизни знакомого

В Тюмени суд приговорил к четырем годам колонии местного жителя Виктора Быкова за нападение с ножом на знакомого. Об этом в четверг, 17 ноября, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

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Изначально мужчину обвиняли в покушении на убийство, однако суд переквалифицировал его действия на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Отмечается, что по месту жительства Быкова характеризуют отрицательно, также он состоит на учете у врача-психиатра. Россиянин отказался от дачи показаний и не признал вину.

По данным следствия, 3 октября прошлого года Быков выпивал вместе с матерью и родственниками. После этого он вместе с приятелем пошел в магазин за спиртным. По пути собеседник стал учить его жизни, между мужчинами возник конфликт. После возвращения домой мужчины продолжили ссориться и стали бороться на кухонном столе. Сестра Быкова попыталась их разнять, однако ей это не удалось — ее брат дважды ударил оппонента ножом в живот.

После этого Быков попытался оказать раненому медицинскую помощь и позвонил в скорую. Пострадавший очнулся в реанимации.