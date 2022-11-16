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34 минуты назад

В теракте на юго-западе Ирана погибли четыре человека

Илья Родин

В городе Изэ в провинции Хузестан на юго-западе Ирана в результате нападения террористов пострадали десять человек, четверо из них погибли. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.

В теракте на юго-западе Ирана погибли четыре человека
Фото: TwitterTwitter

«В результате теракта в Изэ к настоящему времени четверо погибли, еще шесть человек получили ранения», - уточняется в сообщении.

По данным агентства, нападение совершили несколько человек. Они внезапно открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и прохожим.

Президент Ирана открестился от хаоса в стране на фоне продолжающихся протестов

Во время стрельбы на одном из рынков в городе Изе погибли сотрудники полиции, сообщает ТАСС.

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