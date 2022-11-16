В теракте на юго-западе Ирана погибли четыре человека

В городе Изэ в провинции Хузестан на юго-западе Ирана в результате нападения террористов пострадали десять человек, четверо из них погибли. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.
«В результате теракта в Изэ к настоящему времени четверо погибли, еще шесть человек получили ранения», - уточняется в сообщении.
По данным агентства, нападение совершили несколько человек. Они внезапно открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и прохожим.
Во время стрельбы на одном из рынков в городе Изе погибли сотрудники полиции, сообщает ТАСС.