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15 минут назад

В Москве загорелся склад с пиломатериалами

Елена Прошина

Экстренные службы столицы сообщают, что на Рублевском шоссе на западе Москвы произошёл пожар на складе с пиломатериалами. Об этом сообщает ТАСС.

В Москве загорелся склад с пиломатериалами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На Рублевском шоссе, дом 151, корпус 2 горит склад с пиломатериалами. Площадь – 500 кв. м. Произошло частичное обрушение», – сообщает источник.

Уточняется, что есть угроза возгорания соседних построек. Информации о причинах пожара и пострадавших на данный момент нет.

В пресс-службе ГУ МЧС Москвы добавили, что сведения о начавшемся пожаре поступили в 20:12 мск. В данный момент пожарные пытаются остановить распространение огня и ликвидировать очаг возгорания.

«По прибытии пожарных, по предварительной информации, в ангаре происходит загорание пиломатериалов, а также складированных рядом пиломатериалов на общей площади около 500 кв. м», – уточнили в ведомстве.

Ранее пожар произошел в подвале дома в Орехово-Зуевском проезде.

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