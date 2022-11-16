Появились подробности убийства предпринимателя в Домодедово

Установлена личность человека, который был в машине застреленного бизнесмена Александра Русецкого в Домодедово незадолго до убийства, передает Telegram-канал «112». По камерам наблюдения стало известно, что вместе с Русецким в машине находился Александр Конгалев. По информации «112», у мужчин могли быть не решенные бизнес вопросы. Отмечается, что Конгалев пока не задержан — он лишь один из возможных подозреваемых. Следователи проверяют все версии.

С предприятия бизнесмен уехал в компании друга детства, 67-летнего Александра Конгалева. Это подтверждают камеры видеонаблюдения и несколько свидетелей. По их словам, у Александра были нерешенные вопросы с Русецким. Сын Конгалева, Станислав, пять лет назад работал у предпринимателя в компании, а недавно был уличён в краже запчастей. Отец сам предложил Русецкому вернуть деньги за украденный товар. У самого Конгалева были серьезные долги — об этом говорят люди из ближнего окружения бизнесменов, — указано в сообщении канала.