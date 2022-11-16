В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
1 час назад

Появились подробности убийства предпринимателя в Домодедово

News.ru

Установлена личность человека, который был в машине застреленного бизнесмена Александра Русецкого в Домодедово незадолго до убийства, передает Telegram-канал «112». По камерам наблюдения стало известно, что вместе с Русецким в машине находился Александр Конгалев. По информации «112», у мужчин могли быть не решенные бизнес вопросы. Отмечается, что Конгалев пока не задержан — он лишь один из возможных подозреваемых. Следователи проверяют все версии.

С предприятия бизнесмен уехал в компании друга детства, 67-летнего Александра Конгалева. Это подтверждают камеры видеонаблюдения и несколько свидетелей. По их словам, у Александра были нерешенные вопросы с Русецким. Сын Конгалева, Станислав, пять лет назад работал у предпринимателя в компании, а недавно был уличён в краже запчастей. Отец сам предложил Русецкому вернуть деньги за украденный товар. У самого Конгалева были серьезные долги — об этом говорят люди из ближнего окружения бизнесменов, — указано в сообщении канала.

Судимого бизнесмена расстреляли на улице в российском городе

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 63-летнего предпринимателя. Тело мужчины с огнестрельным ранением в голову было обнаружено 15 ноября в салоне автомобиля Mercedes Benz на улице Ореховой в Домодедово. Произведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы. В данный момент проводятся допросы родственников и компаньонов погибшего. По данным РИА Новости, убитым является гражданин Белоруссии, руководитель компании «Инфорком».

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители