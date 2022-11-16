Военный грузовик с солдатами перевернулся в Армении

Армейский грузовик перевернулся сегодня утром в Армении. Об этом сообщает пресс-службе оборонного ведомства.
"Шестнадцатого ноября, примерно в 9.50 утра, перевернулся "КамАЗ" министерства обороны Армении, погиб военнослужащий Григор Григорян (2000 года рождения)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ДТП также пострадали 7 военнослужащих. Они получили телесные повреждения и были доставлены в гарнизонный госпиталь, где прошли обследование и получают необходимую медицинскую помощь. Их жизни ничего ничего не угрожает. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что семь автомобилей попали в ДТП из-за потерявшего сознание водителя в Краснодаре. На место аварии прибыли сотрудники полиции, пожарной охраны и медики. Виновник аварии отказался от госпитализации.