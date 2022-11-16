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38 минут назад

Военный грузовик с солдатами перевернулся в Армении, погиб один человек

Газета.Ru

Армейский грузовик перевернулся сегодня утром в Армении. Об этом сообщает пресс-службе оборонного ведомства.

Военный грузовик с солдатами перевернулся в Армении
Фото: Пресс-служба Центрального военного округа/mil.ruПресс-служба Центрального военного округа/mil.ru

"Шестнадцатого ноября, примерно в 9.50 утра, перевернулся "КамАЗ" министерства обороны Армении, погиб военнослужащий Григор Григорян (2000 года рождения)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ДТП также пострадали 7 военнослужащих. Они получили телесные повреждения и были доставлены в гарнизонный госпиталь, где прошли обследование и получают необходимую медицинскую помощь. Их жизни ничего ничего не угрожает. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что семь автомобилей попали в ДТП из-за потерявшего сознание водителя в Краснодаре. На место аварии прибыли сотрудники полиции, пожарной охраны и медики. Виновник аварии отказался от госпитализации.

Происшествия,Григор Григорян,
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