Военный грузовик с солдатами перевернулся в Армении

Отмечается, что в ДТП также пострадали 7 военнослужащих. Они получили телесные повреждения и были доставлены в гарнизонный госпиталь, где прошли обследование и получают необходимую медицинскую помощь. Их жизни ничего ничего не угрожает. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.