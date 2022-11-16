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1 час назад

Полиция избила отдыхавшего с семьей в Европе туриста из-за сходства с убийцей

Lenta.ru

Британского туриста, отдыхавшего с женой и детьми на испанском острове Тенерифе, по ошибке задержала полиция, спутав его с известным киллером. Об этом пишет The Sun.

Полиция избила отдыхавшего в Европе туриста из-за сходства с убийцей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

34-летний Дин Эванс (Dean Evans) отправился вместе с семьей отдыхать на Канары. Так, в один из дней отпуска ночью в гостиничный номер к туристам ворвались полицейские и на глазах жены и двух детей задержали британца, приняв путешественника за серийного убийцу из Европы с таким же именем.

По словам туриста, полицейские подвергли его обыску с раздеванием, а после избили и поместили в камеру на 10 часов. Еще одним сходством, запутавшим следствие, оказалась одинаковая дата рождения двух мужчин. Попытки Эванса оправдаться ни к чему не привели — стражи порядка пригрозили, что британец никогда не увидит своих детей.

Ошибка раскрылась ранним утром следующего дня: эванса отпустили из полицейского отделения, когда взятые у него отпечатки пальцев не совпали с дактилоскопией в базе данных преступников. Отмечалось, что настоящий преступник Дин Эванс был экстрадирован из Испании в 2018 году.

Ранее в ноябре суд Лондона постановил, что полицейские в Дубае до смерти забили отдыхавшего в эмирате британца после задержания. Сообщалось, что мужчину обвинили в нападении на горничную в отеле, после чего доставили в полицейский участок, где он скончался.

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