Полиция избила отдыхавшего в Европе туриста из-за сходства с убийцей

Британского туриста, отдыхавшего с женой и детьми на испанском острове Тенерифе, по ошибке задержала полиция, спутав его с известным киллером. Об этом пишет The Sun.

34-летний Дин Эванс (Dean Evans) отправился вместе с семьей отдыхать на Канары. Так, в один из дней отпуска ночью в гостиничный номер к туристам ворвались полицейские и на глазах жены и двух детей задержали британца, приняв путешественника за серийного убийцу из Европы с таким же именем.

По словам туриста, полицейские подвергли его обыску с раздеванием, а после избили и поместили в камеру на 10 часов. Еще одним сходством, запутавшим следствие, оказалась одинаковая дата рождения двух мужчин. Попытки Эванса оправдаться ни к чему не привели — стражи порядка пригрозили, что британец никогда не увидит своих детей.

Ошибка раскрылась ранним утром следующего дня: эванса отпустили из полицейского отделения, когда взятые у него отпечатки пальцев не совпали с дактилоскопией в базе данных преступников. Отмечалось, что настоящий преступник Дин Эванс был экстрадирован из Испании в 2018 году.