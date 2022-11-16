Устроивший пожар в клубе Костромы не стал обжаловать арест

Устроивший пожар в клубе "Полигон" в Костроме Станислав Ионкин не стал обжаловать решение Ярославского гарнизонного военного суда об аресте на два месяца. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе суда.

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"Апелляционной жалобы не было. Решение вступило в законную силу", - сказала собеседница агентства.

23-летний Ионкин был задержан 5 ноября по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). По предварительным данным, он выстрелил из ракетницы в помещении клуба. Ярославский военный гарнизонный суд 6 ноября арестовал Ионкина на два месяца, до 5 января.