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16 минут назад

Устроивший пожар в костромском клубе Ионкин не стал обжаловать арест

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Устроивший пожар в клубе "Полигон" в Костроме Станислав Ионкин не стал обжаловать решение Ярославского гарнизонного военного суда об аресте на два месяца. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе суда.

Устроивший пожар в клубе Костромы не стал обжаловать арест
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Апелляционной жалобы не было. Решение вступило в законную силу", - сказала собеседница агентства.

23-летний Ионкин был задержан 5 ноября по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). По предварительным данным, он выстрелил из ракетницы в помещении клуба. Ярославский военный гарнизонный суд 6 ноября арестовал Ионкина на два месяца, до 5 января.

Помимо Ионкина, по делу о пожаре арестованы депутат Костромской областной думы, владелец здания сгоревшего клуба "Полигон" Ихтияр Мирзоев, а также директор фирмы "Империя" Наталья Беленогова, которая организовывала работу клуба.

Происшествия,Ихтияр Мирзоев,
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