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55 минут назад

СМИ: «пропавшая» замглавы Херсонской области задержана

Лера Букина

Замглавы правительства Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерину Губареву задержали. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственные источники.

Задержана замглавы Херсонской области Екатерина Губарева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет об экономическом преступлении.

О статусе, в котором в настоящее время находится Губарева, информации нет.

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Ее супруг Павел Губарев ранее проинформировал о том, что она исчезла. Отмечалось, что Губарева была замечена в последний раз днем 15 ноября в здании областного правительства.

RT попытался выяснить, о каком именно экономическом преступлении идет речь, однако конкретного ответа канал не получил.

По информации, размещенной на сайте областной администрации, Губарева занимает пост замглавы правительства Херсонской области по цифровизации и социальной политике.

На эту должность ее назначили летом – после установления российскими военными контроля над территорией региона.

Ранее Губарева была главой МИД Донецкой народной республики.

Происшествия,Екатерина Губарева,Павел Губарев,
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