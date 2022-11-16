Вместе с замглавы Херсонской области задержаны еще два человека

Вместе с заместителем губернатора Херсонской области Екатериной Губаревой задержаны еще два человека. Об этом сообщает RT со ссылкой на анонимный источник.
По словам источника, оба задержанных связаны с администрацией региона.
Статус Губаревой в настоящее время по-прежнему неизвестен.
Напомним, заместитель губернатора Херсонской области и бывшая глава МИД ДНР Екатерина Губарева перестала выходить на связь со вторника, 15 ноября — об этом заявил ее супруг, бывший начальник мобилизационного управления Министерства обороны ДНР Павел Губарев в своем Telegram-канале.
Однако позже RT со ссылкой на источник сообщил, что чиновницу задержали по делу об экономическом преступлении. При этом ее правовой статус не уточнялся.