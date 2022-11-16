Вместе с замглавы Херсонской области задержаны еще два человека

Вместе с заместителем губернатора Херсонской области Екатериной Губаревой задержаны еще два человека. Об этом сообщает RT со ссылкой на анонимный источник.

Фото: k_gubareva/VK k_gubareva/VK

По словам источника, оба задержанных связаны с администрацией региона.

Статус Губаревой в настоящее время по-прежнему неизвестен.

Напомним, заместитель губернатора Херсонской области и бывшая глава МИД ДНР Екатерина Губарева перестала выходить на связь со вторника, 15 ноября — об этом заявил ее супруг, бывший начальник мобилизационного управления Министерства обороны ДНР Павел Губарев в своем Telegram-канале.