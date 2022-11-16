В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
1 час назад

Раскрыта личность убитого в Mercedes в Домодедово бизнесмена

Никита Бородкин

Убитым в Подмосковье мужчиной оказался уроженец Белоруссии Александр Русецкий, владелец компании «Инфорком». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Раскрыта личность убитого в Mercedes в Домодедово бизнесмена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фирма предпринимателя зарегистрирована в Домодедово. Она занимается продажей автомобильных деталей, узлов и принадлежностей.

Напомним, что тело Русецкого с огнестрельным ранением головы обнаружили 15 ноября в автомобиле марки Mercedes-Benz, который был припаркован на улице Ореховой. Личность подозреваемого устанавливается — следователи допрашивают родственников и знакомых погибшего, назначены необходимые экспертизы.

Вероятные причины и детали произошедшего следствие пока не раскрывает. По информации РЕН ТВ, орудия убийства рядом с трупом не обнаружили, с места изъяты две гильзы.

Происшествия,Александр Русецкий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители