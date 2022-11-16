Раскрыта личность убитого в Mercedes в Домодедово бизнесмена

Убитым в Подмосковье мужчиной оказался уроженец Белоруссии Александр Русецкий, владелец компании «Инфорком». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Фирма предпринимателя зарегистрирована в Домодедово. Она занимается продажей автомобильных деталей, узлов и принадлежностей.
Напомним, что тело Русецкого с огнестрельным ранением головы обнаружили 15 ноября в автомобиле марки Mercedes-Benz, который был припаркован на улице Ореховой. Личность подозреваемого устанавливается — следователи допрашивают родственников и знакомых погибшего, назначены необходимые экспертизы.
Вероятные причины и детали произошедшего следствие пока не раскрывает. По информации РЕН ТВ, орудия убийства рядом с трупом не обнаружили, с места изъяты две гильзы.