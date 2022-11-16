Раскрыта личность убитого в Mercedes в Домодедово бизнесмена

Убитым в Подмосковье мужчиной оказался уроженец Белоруссии Александр Русецкий, владелец компании «Инфорком». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

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Фирма предпринимателя зарегистрирована в Домодедово. Она занимается продажей автомобильных деталей, узлов и принадлежностей.

Напомним, что тело Русецкого с огнестрельным ранением головы обнаружили 15 ноября в автомобиле марки Mercedes-Benz, который был припаркован на улице Ореховой. Личность подозреваемого устанавливается — следователи допрашивают родственников и знакомых погибшего, назначены необходимые экспертизы.