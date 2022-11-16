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19 минут назад

Экс-режиссеру «Ералаша» смягчили приговор по делу о педофилии

Никита Бородкин

Мосгорсуд изменил приговор бывшему режиссеру киножурнала «Ералаш» Илье Белостоцкому по делу о педофилии. Как сообщает РИА Новости, ему переквалифицировали обвинение на развратные действия в отношении несовершеннолетнего.

Экс-режиссеру «Ералаша» смягчили приговор по делу о педофилии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что в июле Солнцевский районный суд Москвы приговорил Белостоцкого к 14 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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На стадии следствия его обвиняли в развратных действиях в отношении ребенка до 14 лет, однако позднее ему начали вменять действия сексуального характера с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшего того же возраста.

Вышестоящая инстанция решила вернуться к первоначальному обвинению. В результате суд сократил срок лишения свободы с 14 до 6,5 лет.

Как сообщали СМИ, экс-режиссера задержали после заявления одного из его бывших актеров, которому на момент совершения насильственных действий было 13 лет. Правоохранители смогли доказать вину Белостоцкого, а на его компьютере обнаружили коллекцию снимков с обнаженными детьми.

Происшествия,Илья Белостоцкий,Мосгорсуд,
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