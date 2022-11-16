Экс-режиссеру «Ералаша» смягчили приговор по делу о педофилии

Мосгорсуд изменил приговор бывшему режиссеру киножурнала «Ералаш» Илье Белостоцкому по делу о педофилии. Как сообщает РИА Новости, ему переквалифицировали обвинение на развратные действия в отношении несовершеннолетнего.

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Напомним, что в июле Солнцевский районный суд Москвы приговорил Белостоцкого к 14 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

На стадии следствия его обвиняли в развратных действиях в отношении ребенка до 14 лет, однако позднее ему начали вменять действия сексуального характера с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшего того же возраста.

Вышестоящая инстанция решила вернуться к первоначальному обвинению. В результате суд сократил срок лишения свободы с 14 до 6,5 лет.