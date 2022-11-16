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32 минуты назад

В Орловской области нефтебазу атаковал беспилотник

ТАССиещё 6

Предположительно, беспилотный летательный аппарат утром в среду осуществил налет на нефтебазу в селе Стальной Конь в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Беспилотник подорвал нефтебазу в Орловской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня около 4:00, предположительно, беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь. Пострадавших нет", - написал Клычков в своем Telegram-канале.

SHOT: под Брянском беспилотник нанес удар по резервуару с нефтью

На месте инцидента, по словам главы региона, работают все оперативные службы. Стальной Конь - поселок в Неполодском сельсовете Орловского района Орловской области, в населенном пункте проживают около 700 человек.

Происшествия,Андрей Клычков,
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