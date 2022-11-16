Беспилотник подорвал нефтебазу в Орловской области

Предположительно, беспилотный летательный аппарат утром в среду осуществил налет на нефтебазу в селе Стальной Конь в Орловской области , сообщил губернатор региона Андрей Клычков .

"Сегодня около 4:00, предположительно, беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь. Пострадавших нет", - написал Клычков в своем Telegram-канале .

На месте инцидента, по словам главы региона, работают все оперативные службы. Стальной Конь - поселок в Неполодском сельсовете Орловского района Орловской области, в населенном пункте проживают около 700 человек.