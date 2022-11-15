У Обуховского моста в Адмиралтейском районе Петербурга погиб хирург, возглавлявший сеть клиник в городе. Об этом сообщает «Фонтанка».

По имеющимся данным, 54-летний мужчина упал в воду с моста на Московском проспекте. Сотрудникам экстренных служб не удалось спасти жизнь мужчины. Его тело было доставлено в Мариинскую больницу.

Личность мужчины уже установлена – это хирург и исполнительный директор сети клиник. Работал врач недалеко от места смерти в Адмиралтейском районе. Предположительно, на мосту мужчине стало плохо, он прислонился к перекладине моста и он случайно упал в ледяную воду.