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1 час назад

Исполнительный директор петербургской сети клиник погиб после падения в ледяную воду

Елена Прошина

У Обуховского моста в Адмиралтейском районе Петербурга погиб хирург, возглавлявший сеть клиник в городе. Об этом сообщает «Фонтанка».

По имеющимся данным, 54-летний мужчина упал в воду с моста на Московском проспекте. Сотрудникам экстренных служб не удалось спасти жизнь мужчины. Его тело было доставлено в Мариинскую больницу.

Личность мужчины уже установлена – это хирург и исполнительный директор сети клиник. Работал врач недалеко от места смерти в Адмиралтейском районе. Предположительно, на мосту мужчине стало плохо, он прислонился к перекладине моста и он случайно упал в ледяную воду.

Ранее груда кирпичей насмерть задавила строителя в Санкт-Петербурге.

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