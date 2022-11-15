Россиянина осудили на десять лет за поджог друга в строительном вагончике

В Краснодаре суд приговорил к десяти годам лишения свободы 44-летнего Ильдара Мухитова за убийство 42-летнего друга. Об этом во вторник, 15 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России ( СКР ).

По данным ведомства, фигурант 18 лет дружил с потерпевшим, они вместе занимались строительными работами по найму. Осенью 2021 года коллеги начали строить дом на Лесной улице. 27 марта 2022 года был дождь, и рабочие ушли в вагончик, в котором проживали, чтобы выпить. Там они поссорились, осужденный взял бутылку с бензином, облил жертву и поджег. Проезжавший мимо россиянин заметил происходящее, попытался потушить пламя брезентом и вызвал скорую, однако потерпевший скончался 8 апреля в больнице.