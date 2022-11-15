Обвиняемого в хищении земель у Минобороны РФ отпустили под домашний арест

235-й гарнизонный военный суд Москвы отпустил под домашний арест бывшего сотрудника Минобороны России — замглавы департамента расквартирования Сергея Бородина, обвиняемого в хищении земель военного ведомства в Новой Москве и Подмосковье. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

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Ему запретили пользоваться телефоном и другими средствами связи. Местонахождением назначили квартиру бывшей супруги Бородина, та не стала возражать против этого решения.

14 сентября стало известно, что полковник признал вину в содеянном и вместе с другим фигурантом, начальником Ватутинской квартирно-эксплуатационной части Валерием Майбородой, заключил сделку со следствием. По данным следствия, с 2008 по 2019 год военные, используя свое служебное положение, совершили хищение путем мошенничества прав на участок площадью 45 гектаров, в числе которых оказались земли полигона Алабино.

Ущерб от их действий составил более 900 миллионов рублей.