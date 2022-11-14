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39 минут назад

Драка охранников кафе с посетителями в Воронеже попала на видео

News.ru

В Воронеже посетители ресторана «Альтштадт» вступили в драку с сотрудниками частного охранного предприятия, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Наталью Куликову.

Сотрудники ЧОП приехали по вызову администрации заведения после того, как гости сорвали флаг Германии, объяснив свой поступок тем, что «в наше время ему не место в России».

По словам очевидцев, сотрудники охранного предприятия в ходе драки применили газовые баллончики, после чего принялись избивать всех без разбора.

Происшествия,Видео,Наталья Куликова,
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