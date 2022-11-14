В Севастополе нашли тело дельфина

Погибший дельфин найден на берегу в Севастополе, по предварительной информации, это один из четырех животных, которых ранее отпустили в море из местного дельфинария. Об этом написал в понедельник в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

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Вечером 2 ноября на пляже Севастополя в море были выпущены дельфины из местного дельфинария. По данным Развожаева, это четыре дельфина, более 10 лет содержавшихся в неволе.

"Сегодня вечером на пляже в районе села Осипенко на берегу был найден мертвый дельфин. По предварительной информации, возможно, это одна из наших четырех афалин - Зоя. Сейчас на месте работает полиция, ветнадзор, специалисты Севприроднадзора и другие службы. Как только будет считан чип, мы получим 100% подтверждения", - написал Развожаев.

Он добавил, что таким образом подтверждается версия, что дельфинам сложно восстановить естественные навыки охоты для самостоятельного добывания пищи. Он также призвал усилить наблюдения с береговой линии, так как оставшиеся афалины могут остаться на мелководье в ослабленном состоянии.

В полиции Севастополя добавили, что сообщение в дежурную часть поступило от представителя департамента природных ресурсов и экологии Севастополя. Был обнаружен мертвый дельфин в районе пляжа "Вязовая роща".

"Следственно-оперативная группа ОП №1 "Северное" ОМВД России по Нахимовскому району совместно с представителями профильных ведомств незамедлительно выдвинулась на место происшествия с целью установления принадлежности обнаруженного трупа дельфина к дельфинарию Flipper", - добавили в ведомстве.