В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
24 минуты назад

В Севастополе нашли тело дельфина

ТАСС

Погибший дельфин найден на берегу в Севастополе, по предварительной информации, это один из четырех животных, которых ранее отпустили в море из местного дельфинария. Об этом написал в понедельник в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

В Севастополе нашли тело дельфина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вечером 2 ноября на пляже Севастополя в море были выпущены дельфины из местного дельфинария. По данным Развожаева, это четыре дельфина, более 10 лет содержавшихся в неволе.

"Сегодня вечером на пляже в районе села Осипенко на берегу был найден мертвый дельфин. По предварительной информации, возможно, это одна из наших четырех афалин - Зоя. Сейчас на месте работает полиция, ветнадзор, специалисты Севприроднадзора и другие службы. Как только будет считан чип, мы получим 100% подтверждения", - написал Развожаев.

Он добавил, что таким образом подтверждается версия, что дельфинам сложно восстановить естественные навыки охоты для самостоятельного добывания пищи. Он также призвал усилить наблюдения с береговой линии, так как оставшиеся афалины могут остаться на мелководье в ослабленном состоянии.

В полиции Севастополя добавили, что сообщение в дежурную часть поступило от представителя департамента природных ресурсов и экологии Севастополя. Был обнаружен мертвый дельфин в районе пляжа "Вязовая роща".

"Следственно-оперативная группа ОП №1 "Северное" ОМВД России по Нахимовскому району совместно с представителями профильных ведомств незамедлительно выдвинулась на место происшествия с целью установления принадлежности обнаруженного трупа дельфина к дельфинарию Flipper", - добавили в ведомстве.

Ранее управление МВД по Севастополю возбудило уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после инцидента, прокуратура и Следственный комитет проводят проверки. Владелец дельфинария объяснил свой поступок тем, что ему сложно содержать животных из-за сокращения потока посетителей, дельфинов ищут специалисты.

Происшествия,Михаил Развожаев,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители