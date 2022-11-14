Россиянин погиб в Таиланде

Пожилой российский турист отправился с женой в Таиланд на отдых. Во время купания в море он утонул. Об этом пишет Bangkok Post.
По данным издания, 60-летний Владимир Харитонов отдыхал с женой на Пхукете. В воскресенье, 13 ноября, он вместе с супругой отправился на пляж Карон.
Через некоторое время россиянка ушла, предположительно отправилась в отель. Когда она вернулась, то обнаружила, что спасатели делают ее мужу сердечно-легочную реанимацию.
Очевидцы объяснили женщине, что Владимир лежал в воде лицом вниз, при этом не подавал признаков жизни.
Позже медики провели вскрытие мужчины и установили, что он умер вследствие утопления. Полиция уточнила, что в тот день купание было запрещено.
Ранее сообщалось, что на Пхукете было обнаружено тело пропавшей россиянки. Оно было найдено в море.