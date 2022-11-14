Россиянин погиб в Таиланде

Пожилой российский турист отправился с женой в Таиланд на отдых. Во время купания в море он утонул. Об этом пишет Bangkok Post.

По данным издания, 60-летний Владимир Харитонов отдыхал с женой на Пхукете. В воскресенье, 13 ноября, он вместе с супругой отправился на пляж Карон.

Через некоторое время россиянка ушла, предположительно отправилась в отель. Когда она вернулась, то обнаружила, что спасатели делают ее мужу сердечно-легочную реанимацию.

Очевидцы объяснили женщине, что Владимир лежал в воде лицом вниз, при этом не подавал признаков жизни.

Позже медики провели вскрытие мужчины и установили, что он умер вследствие утопления. Полиция уточнила, что в тот день купание было запрещено.