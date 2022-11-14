Россиянин выпал с балкона отеля и погиб в Турции

В турецком городе Белек российский турист погиб после падения с балкона. Об этом сообщает местное издание Habertürk.

Происшествие произошло 11 ноября с 41-летним гражданином России во время отпуска в пятизвездочном отеле курортного поселка Богазкент. По предварительной информации, отдыхающий потерял равновесие, когда стоял на балконе своего номера.

На место инцидента прибыл медицинский персонал, которого вызвали сотрудники отеля. Они констатировали смерть отдыхающего. Сейчас его тело доставили в один из моргов Антальи для проведения судебно-медицинской экспертизы.