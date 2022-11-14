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49 минут назад

Россиянин погиб после падения с балкона в Турции

Никита Бородкин

В турецком городе Белек российский турист погиб после падения с балкона. Об этом сообщает местное издание Habertürk.

Россиянин выпал с балкона отеля и погиб в Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Происшествие произошло 11 ноября с 41-летним гражданином России во время отпуска в пятизвездочном отеле курортного поселка Богазкент. По предварительной информации, отдыхающий потерял равновесие, когда стоял на балконе своего номера.

На место инцидента прибыл медицинский персонал, которого вызвали сотрудники отеля. Они констатировали смерть отдыхающего. Сейчас его тело доставили в один из моргов Антальи для проведения судебно-медицинской экспертизы.

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Напомним, что ранее стало известно о том, что трое россиян пострадали при теракте в центре Стамбула 13 ноября. Как сообщили в Генконсульстве РФ, сейчас их жизнь вне опасности.

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