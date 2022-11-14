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51 минуту назад

В Югре завели уголовное дело на мать, избившую 4-летнюю дочь за нежелание ходить в церковь

Газета.Ru

В Югре в отношении 36-летней местной жительницы, которая избила четырехлетнюю дочь из-за того, что она хотела смотреть мультики вместо похода в церковь, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Женщина подозревается «Истязании несовершеннолетнего» и «Ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Инцидент произошел в городе Радужный. В соцсетях было опубликовано видео, как мать кричала на ребенка и выражала свое возмущение по поводу того, как девочка вела себя в храме, после чего несколько раз ударила ее по лицу. Мать спросила дочь, почему та убегает из церкви, и какой рукой крестится.

Также она пришла к выводу, что детям стоит ограничить время просмотра мультфильмов вечером, чтобы утром без опозданий попасть на служение.

Ранее жительница города Радужное Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Ткаченко рассказала «Газете.Ru», что женщина, избившая малолетнюю дочь за желание смотреть мультики вместо похода в церковь, ранее уже била своих детей и ругалась на них матом. По словам соседки, мать срывалась на детей, когда ее отца не было дома.

Происшествия,Видео,Наталья Ткаченко,Следственный комитет,
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