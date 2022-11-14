В Югре в отношении 36-летней местной жительницы, которая избила четырехлетнюю дочь из-за того, что она хотела смотреть мультики вместо похода в церковь, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Женщина подозревается «Истязании несовершеннолетнего» и «Ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Инцидент произошел в городе Радужный. В соцсетях было опубликовано видео, как мать кричала на ребенка и выражала свое возмущение по поводу того, как девочка вела себя в храме, после чего несколько раз ударила ее по лицу. Мать спросила дочь, почему та убегает из церкви, и какой рукой крестится.

Также она пришла к выводу, что детям стоит ограничить время просмотра мультфильмов вечером, чтобы утром без опозданий попасть на служение.