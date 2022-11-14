В Турции задержали человека, который мог оставить бомбу в Стамбуле

"Человек, оставивший в Бейоглу бомбу, задержан сотрудниками Управления безопасности Стамбула. Он на допросе", - цитирует министра в ночь на 14 ноября Anadolu Agency. Сойлу отметил, что у следствия есть улики, указывающие на то, что следы теракта ведут в Сирию и к нему причастны курдские группировки, признанные Анкарой террористическими.