Раскрыты подробности о ЧП в Стамбуле

Пять человек из 81, получивших ранения при взрыве в Стамбуле, остаются в реанимации, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу.

По его словам, двое пострадавших при теракте все еще находятся в тяжелом состоянии. Об этом в воскресенье сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа. Как отметил министр, 39 человек уже получили медицинскую помощь и выписаны. 42 пострадавших продолжают оставаться в стационаре, им оказывают помощь медики.