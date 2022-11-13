В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
15 минут назад

Минюст Турции назвал две версии взрыва в Стамбуле

News.ru

Правоохранительные органы Турции рассматривают две версии взрыва, произошедшего 13 ноября в центре Стамбула. Об этом в интервью телеканалу A Haber рассказал министр юстиции страны Бекир Боздаг. По его словам, обе версии сейчас анализируются.

В Турции назвал две версии взрыва в Стамбуле
Фото: соцсетисоцсети

Есть две версии. Либо в этой сумке или пакете (который находился сначала в руках, потом рядом с подозреваемой в совершении взрыва женщиной) находится взрывное устройство, и оно взрывается само по себе, либо кто-то взрывает его дистанционно. Все это сейчас анализируется, — сказал министр.

Взрыв на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула произошел днем в воскресенье, 13 ноября. Полиция рассматривает случившееся как теракт.

В Турции ввели запрет на публикацию посвященных взрыву в Стамбуле новостей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о шести погибших. По словам вице-президента страны Фуата Октая, пострадал 81 человек.

В Сети ранее появились кадры, предположительно, момента взрыва в центре турецкого Стамбула. По словам очевидцев, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Официального подтверждения этой информации нет.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители