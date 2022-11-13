В Турции назвал две версии взрыва в Стамбуле

Есть две версии. Либо в этой сумке или пакете (который находился сначала в руках, потом рядом с подозреваемой в совершении взрыва женщиной) находится взрывное устройство, и оно взрывается само по себе, либо кто-то взрывает его дистанционно. Все это сейчас анализируется, — сказал министр.