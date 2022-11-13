На Урале во время школьного турпохода девочка упала с высоты 20 метров

На Урале дочь известного местного художника во время школьного туристического похода упала с тарзанки и получила серьезные травмы, сообщается в Telegram-канале Ural Mash.

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7 октября 2022 года группа школьников вместо уроков отправилась в поход на Голый Камень. Мероприятие организовал владелец клуба «Шагай» Павел Осипов. Он предложил детям прокатиться на тарзанке. Школьница — дочь известного тагильского художника Петра Двойникова — упала с высоты 20 метров, так как во время катания оборвалась система подвеса.

14-летняя девочка получила серьезные травмы. В Нижнем Тагиле ей не смогли помочь, поэтому она была переведена в детскую травматологию Екатеринбурга. Сейчас пострадавшая находится дома, она проходит реабилитацию.

Отец школьницы узнал, что у клуба, который организовал поход, нет регистрации. Кроме этого, на следующий день после инцидента они привели другую группу школьников кататься на тарзанке.