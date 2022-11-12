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1 час назад

Бюст Пушкина убил украинца во время сноса памятника поэту в Житомире

News.ru

В ходе демонтажа памятника русскому поэту Александру Пушкину 11 ноября в Житомире монумент упал одному из украинских активистов на голову, сообщает «Российская газета». В результате общественный деятель скончался.

Бюст Пушкина убил украинца во время сноса памятника поэту в Житомире
Фото: t.me/uranews/70135t.me/uranews/70135

По информации издания, смерть наступила до приезда врачей. Скончавшимся активистом оказался лидер общественного движения «Гарна Украина».

8 ноября стало известно, что памятник российской императрице Екатерине II в Одессе, установленный в 1900 году, демонтируют. Вице-мэр города Олег Брындак заявил, что монумент не имеет никакой художественной ценности.

В центре Киева демонтировали бюст Пушкина

11 ноября в Житомире демонтировали бронзовый бюст российскому поэту Александру Пушкину. Монумент был установлен в 1899 году по случаю 100-летнего юбилея писателя. Памятник сняли с постамента и увезли в неизвестном направлении.

Также сообщалось, что памятник русскому полководцу Александру Суворову перенесут из центра Измаила Одесской области на территорию коммунального предприятия. Соответствующее решение принял местный горсовет. За это проголосовали 27 депутатов горсовета, в том числе мэр города Андрей Абрамченко. Контроль за исполнением решения народных избранников возложили на главу города.

Происшествия,В мире,Андрей Абрамченко,Александр Суворов,
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