Бюст Пушкина убил украинца во время сноса памятника поэту в Житомире

В ходе демонтажа памятника русскому поэту Александру Пушкину 11 ноября в Житомире монумент упал одному из украинских активистов на голову, сообщает «Российская газета». В результате общественный деятель скончался.

Фото: t.me/uranews/70135 t.me/uranews/70135

По информации издания, смерть наступила до приезда врачей. Скончавшимся активистом оказался лидер общественного движения «Гарна Украина».

8 ноября стало известно, что памятник российской императрице Екатерине II в Одессе, установленный в 1900 году, демонтируют. Вице-мэр города Олег Брындак заявил, что монумент не имеет никакой художественной ценности.

11 ноября в Житомире демонтировали бронзовый бюст российскому поэту Александру Пушкину. Монумент был установлен в 1899 году по случаю 100-летнего юбилея писателя. Памятник сняли с постамента и увезли в неизвестном направлении.