В Москве более 340 зданий отключили от отопления и горячей воды

"Вместо них построили новые, и сейчас надо переключать подачу тепла и воды со старых на новые. Альтернатива - ждать весны и затягивать стройку, а значит, и продлить на четыре-пять месяцев пробки в районе строительных работ и прочие неудобства для жителей. Поймали погоду - плюс восемь действительно тепло - и отключили отопление и воду для переподчключения сетей", - сказал собеседник агентства.