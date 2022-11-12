В Москве более 340 зданий отключили от отопления и горячей воды

Аварийная ситуация привела к отключению от горячей воды и отопления 340 зданий в столичных районах Братеево и Марьино на два дня. Без тепла и света остались сотни жилых домов, десятки детсадов и школ, а также больница, об отключении сообщается в объявлениях, размещенных на домах.
"В связи с аварийной ситуацией на тепловых сетях центрального отопления и горячего водоснабжения будет отключено горячее водоснабжение и центральное отопление в период с 09:00 12 ноября до 23:00 14 ноября в районах Братеево и Марьино. В зону отключения попадает 93 абонента, 343 здания, в том числе 205 жилых домов, одна больница, 26 школ и 82 прочих здания", - значится в объявлении на входной двери подъезда второго корпуса дом №7 по Алма-Атинской улице.
Согласно другому объявлению, размещенному на домах от имени ГБУ "Жилищник Братеево" в одноименном районе, причиной отключения являются работы, проводимые департаментом строительства. "Проводится врезка нового участка сети из-за строительства развязки Липецкая - МКАД", - пояснили ТАСС в субботу в городских службах.
По словам собеседника агентства, при строительстве развязки заменили сети, которые попадали в зону застройки.
"Вместо них построили новые, и сейчас надо переключать подачу тепла и воды со старых на новые. Альтернатива - ждать весны и затягивать стройку, а значит, и продлить на четыре-пять месяцев пробки в районе строительных работ и прочие неудобства для жителей. Поймали погоду - плюс восемь действительно тепло - и отключили отопление и воду для переподчключения сетей", - сказал собеседник агентства.
ТАСС направил запросы в пресс-службы комплекса городского хозяйства, департамента строительства, комплекса градостроительной политики и строительства, также в пресс-службы мэра и правительства Москвы и ПАО "МОЭК". К моменту публикации оперативные ответы получить не удалось.