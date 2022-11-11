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20 минут назад

В Москве арестовали замглавы комитета ТПП Чернина за мошенничество

News.ru

Басманный суд Москвы арестовал заместителя председателя комитета Торгово-промышленной палаты по природопользованию и экологии Сергея Чернина по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили в пресс-службе суда. Чиновник будет содержаться в СИЗО до 10 января 2023 года, передает ТАСС.

В Москве арестовали замглавы комитета ТПП
Фото: id265028930/vk.comid265028930/vk.com

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Чернину С. Я., подозреваемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 января 2023 года, — говорится в сообщении.

Уточняется, что вместе с Черниным в рамках уголовного дела также арестованы генеральный директор «Газопроекта» Дмитрий Сучков и генеральный директор «ГЭС-Экотехнологий» Валерий Меркулов. Детали уголовного дела в отношении этих обвиняемых не приводятся.

13 октября американского бизнесмена Дэвида Носиковски арестовали в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В деле имеются неустановленные фигуранты, ущерб от действий которых оценивается в несколько десятков миллионов рублей. Компания предпринимателя LD Cool предлагает своим клиентам широкий спектр услуг по ремонту грузового транспорта. Носиковски основал компанию в 2018 году, ее штаб-квартира расположена в Майами.

14 октября стало известно, что уголовное преследование в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау по делу о мошенничестве в особо крупном размере прекращено. В конце августа Мау и другим фигурантам уголовного дела были предъявлены обвинения в окончательной редакции. При этом сам ректор вину не признал.

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