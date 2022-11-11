В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
15 минут назад

Упавший метеорит сжег все имущество мужчины и убил его собаку

Lenta.ru

Метеорит размером с баскетбольный мяч упал рядом с домом жителя американского штата Северная Каролина, сжег его жилье, лишил имущества и убил собаку. Об этом сообщает Daily Star.

Упавший метеорит сжег все имущество мужчины и убил его собаку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сам пострадавший Дастин Просита не видел разрушивший его дом метеорит.

«Я не видел, что это было. Все, с кем я разговаривал, утверждают, что видели падающий с неба огненный шар», — пояснил мужчина.

Соседи поделились видеозаписями, на которые попал момент падения метеорита. На кадрах видно, как светящийся огненный шар освещает вспышкой все окрестности.

«Я услышал громкий удар и почувствовал запах дыма. Я вышел на крыльцо, и оно было всё в огне. В детстве я всегда любил наблюдать за метеоритным дождем, но не ожидал, что один из них упадет у меня во дворе или пробьет крышу моего дома», — рассказал переживший разрушительный пожар Просита.

Одна из его собак по кличке Таг оказалась внутри дома и погибла. Владелец дома рассказал, что он и его жена Жанетта потеряли в огне все свое имущество и остались без жилья.

«Мне определенно очень повезло, что это произошло в девяти метрах от меня, а не в метре. Говорят, что шанс на это составляет один из четырех триллионов, поэтому мне нужно купить лотерейный билет», — подчеркнул американец.

Представитель местной пожарной службы Клэйтон Томас заявил, что ему никогда не приходилось работать на пожаре, который был бы вызван метеоритом. Местные власти заявили, что нельзя исключать возможности, что на дом упал метеорит, хотя расследование причин произошедшего продолжается.

Ранее драгоценные обломки метеорита обрушились на бразильский город Санта-Филомена, обогатили местных жителей и привлекли тысячи туристов и исследователей. Космические глыбы возрастом около 4,6 миллиарда лет сначала заполонили небо, а затем упали на землю.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители