Упавший метеорит сжег все имущество мужчины и убил его собаку

Метеорит размером с баскетбольный мяч упал рядом с домом жителя американского штата Северная Каролина, сжег его жилье, лишил имущества и убил собаку. Об этом сообщает Daily Star.

Сам пострадавший Дастин Просита не видел разрушивший его дом метеорит.

«Я не видел, что это было. Все, с кем я разговаривал, утверждают, что видели падающий с неба огненный шар», — пояснил мужчина.

Соседи поделились видеозаписями, на которые попал момент падения метеорита. На кадрах видно, как светящийся огненный шар освещает вспышкой все окрестности.

«Я услышал громкий удар и почувствовал запах дыма. Я вышел на крыльцо, и оно было всё в огне. В детстве я всегда любил наблюдать за метеоритным дождем, но не ожидал, что один из них упадет у меня во дворе или пробьет крышу моего дома», — рассказал переживший разрушительный пожар Просита.

Одна из его собак по кличке Таг оказалась внутри дома и погибла. Владелец дома рассказал, что он и его жена Жанетта потеряли в огне все свое имущество и остались без жилья.

«Мне определенно очень повезло, что это произошло в девяти метрах от меня, а не в метре. Говорят, что шанс на это составляет один из четырех триллионов, поэтому мне нужно купить лотерейный билет», — подчеркнул американец.

Представитель местной пожарной службы Клэйтон Томас заявил, что ему никогда не приходилось работать на пожаре, который был бы вызван метеоритом. Местные власти заявили, что нельзя исключать возможности, что на дом упал метеорит, хотя расследование причин произошедшего продолжается.