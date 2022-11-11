Бензовоз взорвался в Подмосковье

В Московской области во время слива топлива взорвался бензовоз и спровоцировал пожар в сервисе грузовых автомобилей. Один человек погиб, передает Telegram-канале Mash.

Фото: t.me/breakingmash/39807 t.me/breakingmash/39807

Отмечается, что инцидент произошел в городе Раменское. Там во время слива топлива взорвался бензовоз, спровоцировав пожар в сервисе грузовых автомобилей.

«Там слышны взрывы. Предварительно, один человек погиб, взрывная волна отбросила его в пламя, еще двое пострадали», — говорится в посте.