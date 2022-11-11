Бензовоз взорвался в Подмосковье

В Московской области во время слива топлива взорвался бензовоз и спровоцировал пожар в сервисе грузовых автомобилей. Один человек погиб, передает Telegram-канале Mash.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Раменское. Там во время слива топлива взорвался бензовоз, спровоцировав пожар в сервисе грузовых автомобилей.
«Там слышны взрывы. Предварительно, один человек погиб, взрывная волна отбросила его в пламя, еще двое пострадали», — говорится в посте.
Также, по данным Mash, в сервисе уже сгорели две машины. Общая площадь возгорания оценивается в около 600 квадратных метров.