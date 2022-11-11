Мосгорсуд утвердил штраф в 5 тыс. рублей и высылку из России в Молдавию для блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев) за нарушение миграционных правил. Как сообщает РИА Новости, сам тиктокер участвовал в заседании по видеосвязи из спецприемника и заявил, что уже не хочет оспаривать решение нижестоящей инстанции.

После слов Некоглая сторона защиты отказалась от жалобы, однако формальное решение суд все равно вынес. Отметим, что за пару дней нахождения в спецприемнике для мигрантов внешность Лебедева сильно изменилась — там ему сбрили его черно-белые волосы.

Напомним, что скандал вокруг Некоглая разгорелся накануне из-за его ролика, снятого в честь военнослужащего 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Во время боев на Украине солдат отбрасывал от себя гранаты, скидываемые с украинского беспилотника — этот момент спародировал блогер. На видео обратила внимание член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. Она заявила, что намерена обратиться в Генпрокуратуру и МВД для проверки ролика на предмет дискредитации российской армии.