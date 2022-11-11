В Швеции двух мужчин обвинили в шпионаже в пользу РФ

Шведская прокуратура предъявила обвинение двум братьям в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Reuters.

«Дело касается очень серьезного преступления, направленного против Швеции и ее служб разведки», — говорится в заявлении прокуратуры королевства.

Сообщается, что мужчины в возрасте 42 и 35 лет, ранее отрицавшие все обвинения, находятся под стражей с прошлого года.

Мужчин подозревают в том, что с 2011 года они предоставляли российской разведке секретную информацию. Согласно судебному протоколу, в течение этого периода один из братьев работал в шведской полиции и в вооруженных силах.

«Информация, которая была получена и передана в руки иностранной державы подозреваемыми, может нанести серьезный ущерб безопасности Швеции», — подчеркивают представители прокуратуры.

Сообщается, что большая часть материалов уголовного расследования остается засекреченной.