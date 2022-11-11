Российские журналисты подтвердили подрыв моста через Каховскую ГЭС

Журналисты подтвердили, что мост через Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) был подорван. Фотография поврежденного сооружения появилась в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

«Об этом [подрыве моста] рассказали наши товарищи, переправлявшиеся ночью на левый берег, и вот появился первый снимок с места событий», — говорится в сообщении.

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Каховская ГЭС расположена в пяти километрах от города Новая Каховка. Она обеспечивает годовое регулирование стока реки Днепр для питания электроэнергией, а также орошения и водоснабжения засушливых территорий юга Украины. С начала российской спецоперации ГЭС регулярно подвергалась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. 24 октября глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что ночью украинские войска выпустили 19 ракет HIMARS по населенному пункту, три из которых попали в станцию.

11 ноября в сети появилось видео поврежденного Антоновского моста. Военный корреспондент Александр Коц предположил, что он был подорван во время вывода российской группировки с правого берега на левый берег.

В свою очередь председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев опроверг сообщения о разрушении Антоновского моста. Он заявил, что сооружение находится в прежнем состоянии.