Служебный ноутбук похитили у главного экономиста ЦБ РФ

Ноутбук, принадлежащий Центральному банку РФ, похитили у главного экономиста организации на лавочке в Замоскворечье. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Днем 9 ноября в полицию обратилась женщина 1979 года рождения, работающая главным экономистом ЦБ РФ, которая пояснила, что немногим ранее у нее похитили ноутбук «Аквариус», принадлежащий ЦБ РФ. Инцидент произошел на лавочке на ул. Люсиновская», - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что теперь полиция проводит проверку по данному факту.