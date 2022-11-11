Служебный ноутбук похитили у главного экономиста ЦБ РФ

«Днем 9 ноября в полицию обратилась женщина 1979 года рождения, работающая главным экономистом ЦБ РФ, которая пояснила, что немногим ранее у нее похитили ноутбук «Аквариус», принадлежащий ЦБ РФ. Инцидент произошел на лавочке на ул. Люсиновская», - рассказал собеседник агентства.