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56 минут назад

Служебный ноутбук похитили у главного экономиста ЦБ РФ на лавочке в центре Москвы

Агентство «Москва»

Ноутбук, принадлежащий Центральному банку РФ, похитили у главного экономиста организации на лавочке в Замоскворечье. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Служебный ноутбук похитили у главного экономиста ЦБ РФ
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

«Днем 9 ноября в полицию обратилась женщина 1979 года рождения, работающая главным экономистом ЦБ РФ, которая пояснила, что немногим ранее у нее похитили ноутбук «Аквариус», принадлежащий ЦБ РФ. Инцидент произошел на лавочке на ул. Люсиновская», - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что теперь полиция проводит проверку по данному факту.

Происшествия,Банк России,Аквариус,
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