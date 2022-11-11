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33 минуты назад

В Москве задержали пришедшую с ножом в кафе блогершу

Никита Бородкин

Трэш-блогершу Юлю Финесс (настоящее имя — Юлия Максимовская) задержали в Москве после того, как она пришла с ножом в ресторан сети «Вкусно — и точка». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Блогершу Юлю Финесс задержали с ножом в ресторане в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В полицию обратились подписчики девушки в социальных сетях — они рассказали правоохранителям, что она выкладывала публикации, в которых ходит по улице с ножом. В одном из видеороликов она заявляла, что собирается пойти перекусить.

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Девушка попыталась сбежать от сотрудников полиции, однако они задержали ее в состоянии наркотического опьянения. В своих каналах она опубликовала ряд видео, на которых оскорбляла правоохранителей и отказывалась ехать с ними в отдел.

В отношении Максимовской возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

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