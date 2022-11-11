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20 минут назад

Власти Черногории отказали России в выдаче Игоря Чуяна

Говорит Москва

В нашей стране бывшего главу Росалкогольрегулирования обвиняют в хищении более 30 млрд рублей.

Власти Черногории отказали России в выдаче Игоря Чуяна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, уголовное преследование фигуранта было признано политически мотивированным, а сам он теперь может рассчитывать на убежище в Черногории.

Чуян был задержан в этой стране на основании российского запроса в октябре 2021 года.

Ранее представители СКР неоднократно заявляли, что после начала специальной военной операции на Украине многие страны Европы, в том числе Черногория, фактически свернули международно-правовое сотрудничество по уголовным делам с Москвой, став, в свою очередь, убежищем для людей, обвиняемых в самых тяжких преступлениях.

Игорь Чуян покинул пост в Росалкогольрегулирования по собственному желанию в июле 2018 года. Он возглавлял службу 10 лет, с момента её создания.

Происшествия,Игорь Чуян,Росалкогольрегулирование,Следственный комитет,
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