Власти Черногории отказали России в выдаче Игоря Чуяна

В нашей стране бывшего главу Росалкогольрегулирования обвиняют в хищении более 30 млрд рублей.

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Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, уголовное преследование фигуранта было признано политически мотивированным, а сам он теперь может рассчитывать на убежище в Черногории.

Чуян был задержан в этой стране на основании российского запроса в октябре 2021 года.

Ранее представители СКР неоднократно заявляли, что после начала специальной военной операции на Украине многие страны Европы, в том числе Черногория, фактически свернули международно-правовое сотрудничество по уголовным делам с Москвой, став, в свою очередь, убежищем для людей, обвиняемых в самых тяжких преступлениях.