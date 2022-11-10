Замминистра культуры Оренбургской области арестовали по делу о крупной взятке

Ленинский районный суд Оренбурга отправил под стражу заместителя министра культуры Оренбургской области, обвиняемого в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

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Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, арестован был Анатолий Чахеев. Он пробудет под стражей до 21 декабря 2022 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

По версии следователей, в период с 1 октября 2019 года по 9 апреля 2020 года замминистра из корыстных побуждений лично получил от директора одной из строительных фирм взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера и иного имущества в общей сумме более 400 тыс. руб. Взамен чиновник обещал предпринимателю покровительство по проведению строительных и ремонтных работ на объектах сферы культуры данного региона, в частности, в рамках национального проекта «Культура».