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54 минуты назад

У внучки генерала ВОВ украли сумку за 7 млн рублей в центре Москвы

Никита Бородкин

У внучки генерала Великой отечественной войны украли сумку Hermès за 7 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел в ателье в центре Москвы.

У внучки генерала ВОВ украли сумку за 7 млн рублей в Москве
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

50-летняя Татьяна Беляева решила отремонтировать свою крокодиловую сумку Kelly от известного бренда в кожевенной мастерской на 1-й Тверской-Ямской улице. Она отдала аксессуар перед выходными, а потому работу над ним мастера собирались начать только с понедельника. Однако в начале рабочей недели сумка исчезла.

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Согласно камерам видеонаблюдения, к краже причастен один из сотрудников. Сейчас мужчина не выходит на связь.

Отметим, что отец Беляевой — народный артист России, кларнетист Рафаэль Багдасарян. Ее дед, генерал-майор Иван Шевченко, в свое время освобождал Украину от нацистской оккупации.

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