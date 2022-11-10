У внучки генерала ВОВ украли сумку за 7 млн рублей в Москве

У внучки генерала Великой отечественной войны украли сумку Hermès за 7 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел в ателье в центре Москвы.

50-летняя Татьяна Беляева решила отремонтировать свою крокодиловую сумку Kelly от известного бренда в кожевенной мастерской на 1-й Тверской-Ямской улице. Она отдала аксессуар перед выходными, а потому работу над ним мастера собирались начать только с понедельника. Однако в начале рабочей недели сумка исчезла.

Согласно камерам видеонаблюдения, к краже причастен один из сотрудников. Сейчас мужчина не выходит на связь.