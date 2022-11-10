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56 минут назад

Появились подробности вооруженного ограбления в аэропорту Домодедово

Алиса Селезнёва

Группа вооруженных автоматами людей украла у выходивших из аэропорта Домодедово мужчин сумки с $4 млн. Грабители скрылись на угнанных автомобилях Lexus и Toyota Land Cruiser, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Раскрыты подробности ограбления со стрельбой в аэропорту Домодедово
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Telegram-канала Baza, ограблены были граждане Киргизии, которые прилетели в Москву с крупной суммой денег, предназначенной для покупки бизнеса. Неизвестные с автоматами напали на мужчин после того, как те задекларировали деньги и вышли из аэропорта.

По предварительным данным, ущерб составил порядка 4 млн долларов, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ограбление столичного ломбарда попало на видео

Он отметил, что преступники угнали также машины Lexus и Toyota Land Cruiser, которые позднее были обнаружены полицейскими. «В настоящее время злоумышленников разыскивают. Они, по предварительным данным, скрылись на автомобиле Chevrolet Tahoe», - отметил представитель правоохранительных органов.

Ранее Наро-Фоминский суд Московской области приговорил к 8 годам и двум месяцам лишения свободы уроженца Таджикистана Умеджона Жабборова, ограбившего вместе с подельниками вдову певца Александра Градского Марину Коташенко на 100 млн рублей.

Происшествия,Марина Коташенко,Александр Градский,Аэропорт Домодедово,
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