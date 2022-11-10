Раскрыты подробности ограбления со стрельбой в аэропорту Домодедово

Группа вооруженных автоматами людей украла у выходивших из аэропорта Домодедово мужчин сумки с $4 млн. Грабители скрылись на угнанных автомобилях Lexus и Toyota Land Cruiser, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

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По данным Telegram-канала Baza, ограблены были граждане Киргизии, которые прилетели в Москву с крупной суммой денег, предназначенной для покупки бизнеса. Неизвестные с автоматами напали на мужчин после того, как те задекларировали деньги и вышли из аэропорта.

По предварительным данным, ущерб составил порядка 4 млн долларов, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Он отметил, что преступники угнали также машины Lexus и Toyota Land Cruiser, которые позднее были обнаружены полицейскими. «В настоящее время злоумышленников разыскивают. Они, по предварительным данным, скрылись на автомобиле Chevrolet Tahoe», - отметил представитель правоохранительных органов.