В Бердянске предотвратили крупный теракт

Сотрудники правоохранительных органов задержали группу террористов, которые готовили теракт на молодежном форуме в Бердянске. Об этом сообщает РИА Новости.

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С 6 по 9 ноября в Бердянске проходил первый окружной молодежный образовательный форум запорожской области «Юг молодой», в том числе и с участием высокопоставленных гостей. На нем украинские диверсанты планировали устроить теракт.

Один из задержанных террористов рассказал, что группа собрала самодельные бомбы с множеством поражающих элементов, чтобы увеличить количество жертв. Взрывчатка была спрятала в замаскированных пластиковых бидонах. По словам российских инженеров, осматривавших устройства, они были направленного действия с возможностью дистанционного подрыва.