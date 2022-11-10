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25 минут назад

СМИ: в Бердянске предотвратили крупный теракт

Никита Бородкин

Сотрудники правоохранительных органов задержали группу террористов, которые готовили теракт на молодежном форуме в Бердянске. Об этом сообщает РИА Новости.

В Бердянске предотвратили крупный теракт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 6 по 9 ноября в Бердянске проходил первый окружной молодежный образовательный форум запорожской области «Юг молодой», в том числе и с участием высокопоставленных гостей. На нем украинские диверсанты планировали устроить теракт.

Один из задержанных террористов рассказал, что группа собрала самодельные бомбы с множеством поражающих элементов, чтобы увеличить количество жертв. Взрывчатка была спрятала в замаскированных пластиковых бидонах. По словам российских инженеров, осматривавших устройства, они были направленного действия с возможностью дистанционного подрыва.

При задержании злоумышленники оказали сопротивление, сейчас они дают признательные показания. Председатель комитета безопасности Запорожской области Алексей Савин отметил, что правоохранители усиленно обеспечивают порядок на массовых мероприятиях. Он также подчеркнул важность роли бдительности граждан в предотвращении терактов.

Происшествия,Алексей Савин,
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