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23 минуты назад

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Екатеринбурге

Мария Иванова

В ФСБ предотвратили теракт, который 47-летний россиянин планировал устроить в одном из административных зданий Екатеринбурга. Об этом сообщает «Интерфакс».

ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге
Фото: ТАССТАСС

Подозреваемый в подготовке теракта арестован. Найти его удалось в результате совместной спецоперации ФСБ и военной контрразведки.

В ФСБ заявили, что подозреваемый - сторонник организаций, признанных в РФ террористическими и экстремистскими. Дома у него нашли пять самодельных зажигательных устройств.

По данным ФСБ, он хотел устроить теракт в административном здании в Кировском районе Екатеринбурга, чтобы посеять панику среди людей и «тем самым дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти».

В ФСБ заявили, что уже установили его соучастников и ведут их розыск.

Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении теракта в отделе полиции Пятигорска. В спецслужбе заявили, что теракт планировали устроить сторонники «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). У них изъяли компоненты для изготовления бомбы, символику запрещенной организации и средства конспиративной связи.

Происшествия,ФСБ,
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