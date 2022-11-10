ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге

В ФСБ предотвратили теракт, который 47-летний россиянин планировал устроить в одном из административных зданий Екатеринбурга. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Подозреваемый в подготовке теракта арестован. Найти его удалось в результате совместной спецоперации ФСБ и военной контрразведки.

В ФСБ заявили, что подозреваемый - сторонник организаций, признанных в РФ террористическими и экстремистскими. Дома у него нашли пять самодельных зажигательных устройств.

По данным ФСБ, он хотел устроить теракт в административном здании в Кировском районе Екатеринбурга, чтобы посеять панику среди людей и «тем самым дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти».

В ФСБ заявили, что уже установили его соучастников и ведут их розыск.