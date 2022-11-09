Иностранец домогался женщины-полицейского в Подмосковье

В Подмосковье правоохранители задержали 26-летнего уроженца Таджикистана, домогавшегося 37-летней инспектора штаба УМВД «Люберецкое». Об этом в среду, 9 ноября, сообщает MK.RU.

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По данным издания, днем 8 ноября иностранец зашел в подъезд за сотрудницей полиции, избил ее и начал приставать. После этого мигрант сбежал. Госпитализация женщине не понадобилась.

Известно, что в момент происшествия лейтенант была не на службе, так как находится в декретном отпуске.