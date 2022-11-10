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20 минут назад

Назначена дата пересмотра решения о выдворении из России блогера Некоглая

Lenta.ruиещё 15

Мосгорсуд назначил на 11 ноября пересмотр решения о штрафе и выдворении из России блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Назначена дата пересмотра решения о выдворении из России блогера Некоглая
Фото: СоцсетиСоцсети

В инстанцию поступила апелляционная жалоба Лебедева на постановление Пресненского суда Москвы, который признал его виновным в административном правонарушении.

9 ноября, рассмотрев материалы, судья вынесла решение оштрафовать Некоглая на пять тысяч рублей и депортировать в Молдавию за нарушение миграционного законодательства, предусмотренного статьей 18.8 КоАП РФ.

Блогер был задержан полицейскими в квартире в районе Москва-Сити. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в своем Telegram-канале, что Некоглай «глумится над подвигом нашего солдата». Она также сообщила, что обратится в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить ролик на наличие состава преступления.

Представитель Некоглая, президент агентства Invite Роберто Панчвидзе после критики Мизулиной сообщил, что блогер своим роликом хотел подчеркнуть героизм действий российского солдата.

Видео с российским военнослужащим, отбрасывающим прилетающие к нему гранаты c беспилотника Вооруженных сил Украины, появилось в открытом доступе в начале ноября.

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