Племянница Зыкиной могла умереть неестественной смертью

Екатерина Зыкина, 42-летняя племянница знаменитой певицы Людмилы Зыкиной, скончалась при странных обстоятельствах, пишет «Московский комсомолец».

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Отмечается, что Екатерина Зыкина получила всероссийскую известность сразу после смерти певицы в 2009 году. В эфире популярной программы она заявила, что родной брат Сергей забрал все наследство себе и не желает с ней делиться. В результате, из всей коллекции украшений ей достались только серьги с алмазами.

Вслед за ее заявлением последовали судебные разбирательства, которые длились до 2015 года. В итоге, суд принял ее сторону и обязал Сергея выплатить положенную долю.

В последние годы женщина проживала в небольшом доме в Пензенской области, вела скромный образ жизни. В конце октября она скончалась.

По данным газеты, родственники и друзья Екатерины категорически не желают рассказывать о ней, всеми силами скрывают информацию. Вместе с тем, в интернете появились слухи о том, что женщина якобы стала жертвой преступников.

Адвокат Евгений Баленин рассказал журналистам, что знает о смерти своей бывшей клиентки. Он уточнил, что «не готов раскрывать детали».