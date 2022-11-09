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45 минут назад

В убийстве актрисы фильма «Любовь» Доневой заподозрили ее психически больную внучку

Газета.Ru

Правоохранительные органы задержали 18-летнюю внучку актрисы Виолеты Доневой по подозрению в ее убийстве. Об этом сообщает болгарское издание «24 часа».

В убийстве актрисы фильма «Любовь» Доневой заподозрили ее внучку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По одной из версий следствия, родственница артистки, которая страдает психическим расстройством, напала на бабушку после отказа Доневой дать внучке деньги. В результате женщине было нанесено несколько колото-резаных ранений.

Внучка Доневой на протяжении четырех лет употребляла запрещенные вещества. Медики диагностировали у девушки шизофрению.

В конце октября сообщалось, что актриса Виолета Донева, известная по фильму «Любовь», найдена убитой в своей квартире в Софии. Тело 79-летней артистки обнаружили полицейские после жалоб близких о том, что Донева несколько дней не отвечает на телефонные звонки.

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