В убийстве актрисы фильма «Любовь» Доневой заподозрили ее внучку

Правоохранительные органы задержали 18-летнюю внучку актрисы Виолеты Доневой по подозрению в ее убийстве. Об этом сообщает болгарское издание «24 часа».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По одной из версий следствия, родственница артистки, которая страдает психическим расстройством, напала на бабушку после отказа Доневой дать внучке деньги. В результате женщине было нанесено несколько колото-резаных ранений.

Внучка Доневой на протяжении четырех лет употребляла запрещенные вещества. Медики диагностировали у девушки шизофрению.